تعرف على عروض نادي سينما المرأة بالهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يستأنف نادي "سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته يوم الإثنين القادم الموافق ١٥ نوفمبر في تمام السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض فيلم "مسار حياة" إخراج "مصطفى وفيق، وفيلم" بفتة بيضا" إخراج" نور عادل" وفيلم" تفاصيل" إخراج "نور عادل" وفيلم" ونس" إخراج" أية إبراهيم. "

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد علي "والناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وإدارة الناقدة "شاهندة محمد علي" .