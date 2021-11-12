شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عـــاجل .. انتحار الفنانة المصرية "منى فاروق" قبل قليل بعد تسريب صور فاضحه وهي تمارس هذا الفعل .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - هجوم شديد تعرضت له الفنانة منى فاروق، بطلة الفيديوهات التي انتشرت في مصر منذ فترة مع المخرج خالد يوسف، من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة مع صديق لها.

وفور نشر الفنانة الصورة علي صفحتها على الفيسبوك هاجمها النشطاء ومنها تعليق أجبرها علي الرد، حيث قال أحد المتابعين: “يا أستاذة نصيحة مني ابعدي خالص عن الوسط الفني.. ماحدش هينسى ليكي الفديوهات بتاعتك.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. ليه مصره الشباب يفضل يفكرك بيها”.

وردت فاروق على التعليقات قائلة: “انتو عارفين أن ردودكم دي ممكن توصل أي حد للانتحار ، ربنا يهديكم”.

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