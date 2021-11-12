شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة لجمهورها قبل حفل الأوبرا: بهذا المكان ليا ذكريات وبوعدكم تكون ليلة حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت النجمة السورية أصالة نصرى، البروفات الأخيرة استعدادا لحفلها فى دار الأوبرا المصرية ضمن مهرجان الموسيقى العربية، مساء الأحد 14 نوفمبر الجارى، مشيرة إلى أن لديها الكثير من الذكريات فى هذا المكان العريق، واعدة جمهور الحفل أن تكون ليلة من الليالى الحلوة.



أصالة

ونشرت أصالة، عبر حسابها على انستجرام، صورا من بروفة الاستعداد للحفل، صحبتها بتعليق: "بهالمكان إلنا كتير ذكريات، أنا وأنتوا رسمنا صورة بكلّ لقاء حنزيد فيها لون لنرسم أحلى أوقاتنا بلوحة أيامنا.. بدار الأوبرا المصرية العريقة راح نلتقى، بوعدكم تكون ليلة من ليالينا الحلوة".



بروفات أصالة قبل حفل دار الأوبرا

وتحيى النجمة أصالة، حفلاً غنائيًا فى دار الأوبرا المصرية ضمن مهرجان الموسيقى العربية، يوم 14 نوفمبر الشهر الجارى، ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.





ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى فى إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى وعبادى الجوهر وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.