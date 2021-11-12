بيع نسخة من أول جهاز كمبيوتر أنتجته شركة آبل في مزاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بيعت نسخة من أول جهاز كمبيوتر خشبي كانت قد طرحته شركة “آبل” في الأسواق عام 1976 بمبلغ 400 ألف دولار في مزاد في الولايات المتّحدة، بعدما كان مقدّراً بسعر يتراوح بين 400 ألف و 600 ألف دولار.

ولم يتبق من هذا الجهاز من طراز “آبل-1” سوى بضع عشرات في العالم مع العلم أنّه لا يزال حتّى اليوم يعمل بشكلٍ جيّد وكان مرفقاً عند بيعه بكتيب دليل المستخدم وبرامج نظام تشغيل آبل.

ومن جهتها، قالت دار “جون موران” للمزادات في مدينة مونروفيا إنّ جهاز الكمبيوتر كان مملوكاً لشخصين، هما أستاذ جامعي وطالبه الذي اشترى منه الجهاز في وقت سابق مقابل 650 دولاراً.

ولم تنتج الشركة التي أسسها ستيف فوزنياك وستيف جوبز في مرآب لتصليح السيارات في كاليفورنيا، سوى 200 “آبل-1″، جُمعت كلها يدوياً، وبيع معظمها في ذلك الوقت مقابل 666,66 دولاراً.

وتتميّز هذه النسخة بعبلة مصنوعة من خشب الكوا الذي أضافه متجر رائد في بيع أجهزة الكمبيوتر والذي كان قد اشترى حينها نحو 50 من أجهزة “آبل-1”.

والجدير بالذكر أنّ هذا الجهاز الذي بيع يوم الثلاثاء ليس الأعلى قيمةً من بين أجهزة “آبل-1” التي لا تزال تعمل، إذ بيعت نسخة أخرى من هذا الجهاز بمبلغ 905 ألف دولار في مزاد بونهامز في نيويورك عام 2014.