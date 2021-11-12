باريس هيلتون تدخل القفص الذهبي.. وتنشر صورها بفستان الزفاف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دخلت الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون القفص الذهبي، واحتفلت بزواجها من رجل الأعمال كارتر ريوم في حفل زفاف ضخم بمنزل جدها الراحل في ملكية بيل إير.

وأكّدت هيلتون، البالغة من العمر 40 عاماً، خبر زواجها عبر صورة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام بعد انتهاء الحفل، وشاركت صورًا لفستان زفافها من تصميم أوسكار دي لا رينتا (Oscar de la Renta).

وأظهرت هيلتون في إحدى الصور الجزء العلوي من فستان زفافها، حيث أمسكت بـ”طرحة العروس” على وجهها لتُظهر بطريقة غير مباشرة خاتمها المرضع بالألماس.

وعلّقت على المنشور: “الأبد يبدأ اليوم … 11/11” مع هاشتاغ “إلى الأبد هيلتون وريوم”، “متزوجان حديثاً”. ويُذكر أن باريس وكارتر أعلنا خطوبتهما في شهر شباط الفائت، أي بعد أكثر من عام من المواعدة.

وبالتالي، فإن الزوجان دخلا في علاقة عاطفية منذ كانون الأول من عام 2019، على الرغم من أنهما كانا يعرفان بعضهما البعض لفترة طويلة.

وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير، حيث تبادل باريس وكارتر عهود الزواج أمام الأصدقاء المقربين وعائلتهما، بما في ذلك والدتها كاثي ووالدها ريك هيلتون وشقيقها كونراد وعمتها كايل ريتشاردز.