“بيحل الكلمات المتقاطعة”.. شقيق عادل إمام يكشف حقيقة اعتزال الزعيم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى المنتج عصام إمام شقيق النجم المصري الكبير عادل إمام إشاعات اعتزال “الزعيم”، معرباً عن استيائه من تداولها بما يسيء إلى الأخير، وإلى أفراد أسرته وجمهوره ومحبيه.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” المذاع على فضائية “أم بي سي مصر”: “في بعض هذه الإشاعات حدث تجاوز شديد جداً وبطريقة غير طبيعية ولا أعلم سبباً يدفع البعض لترديد مثل هذه الإشاعات… الزعيم بيلعب مع أحفاده وبيحل الكلمات المتقاطعة وعايش حياته”.

وأكّد أنّه تلقى في الآونة الأخيرة اتصالات من مختلف أنحاء العالم بسبب الإشاعات التي أثارت قلق الناس على صحة إمام، مضيفاً: “مش هرد تاني لأني زهقت من الحكاية دي… لأن لو فيه حاجة إحنا هنخبي ليه”.

وكشف أن عادل إمام يعمل على دراسة عمل فني جديد يحمل اسم “الواد وأبوه”، يشارك فيه مع ابنه محمد إمام ومن إخراج إبنه الأكبر رامي إمام.