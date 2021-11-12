أوزجان دينيز.. أعلى الفنانين أجرًا في تركيا ليلة رأس السنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشارت الصحف الفنية التركية الى أنّ الممثل والفنان أوزجان دنيز سيحصل على الأجر الأعلى بين زملائه ليلة رأس السنة، إذ سيحصل على مبلغ قدره مليون ليرة تركية أي ما يقارب 100 ألف دولار أميركي.

وسيقدم دنيز حفلة في قبرص التركية ليلة رأس السنة، وسيكون أجره الأعلى وفق ما أشارت إليه صحيفة ”بوستا“ التركية.

وكانت صحيفة “بوستا” التركيّة نشرت تقريراً بعنوان “أثرياء السنة الجديدة”، حدّدت فيه أسعار التعاقدات لحفلات رأس السنة 2022، فجاء أوزجان في المرتبة الأولى لناحية الأجر، وسبب ذلك بقاؤه بعيداً من السّاحة الغنائيّة لفترة طويلة؛ وهذا ما زاد من قيمة أجره.

ويلي أوزجان في صدارة القائمة الفنانات هاديسا التي ستحيي حفلة في قبرص، ويلدز في ساكاريا، وإيبرو غوندش في قبرص، بأجر 900 ألف ليرة أي ما يُعادل 92 ألف دولار لكل منهن. أما شيفال سام فستتقاضى 350 ألف ليرة، أي ما يعادل 36 ألف دولار، ومصطفى جيجلي في مرسين بقيمة 300 ألف ليرة، أي ما يعادل 31 ألف دولار.