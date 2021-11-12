مفاجأة صادمة.. أوبرا وينفري تحذف مقابلتها مع الأمير هاري وميغان ماركل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة صادمة للجمهور، حذفت الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري المقابلة التي أجرتها بتاريخ 7 آذار من هذا العام مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من قناتها على موقع “يوتيوب”، بعد أن لاقى الفيديو رواجاً كبيراً، وحصد أكثر من 17 مليون مشاهدة.

وأثارت أوبرا وينفري ضجّة عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما حذفت المقابلة، فتساءل عدد كبير من المتابعين عن سبب حذفها للفيديو، إذ إنها لم تشرح أو تبرّر أسباب تصرّفها. ويعتقد الكثيرون أن أوبرا تحاول مراعاة الملكة إليزابيث الثانية، التي لم تكن بصحّة جيّدة في الفترة الأخيرة.

وبحسب موقع koztimes، يشير الخبراء إلى أن الإعلامية خافت على سمعتها، ولم ترِد أن يكون لمقابلتها صلة بصحة الملكة المتدهورة.

وفي المقابلة المثيرة للجدل، كشفت ميغان عن أن العائلة المالكة رفضت تقديم مساعدة نفسيّة لها، بعدما راودتها أفكار الانتحار، وصرّحت بأن جهةً من العائلة الملكيّة أعربت عن قلقها إزاء لون بشرة ابنهما آرتشي خلال حملها.

وأحدثت المقابلة صدمة لدى العائلة المالكة البريطانية، إذ قال هاري إن والده وشقيقه “أسيران” للنظام، كما صرّح بأنه “شعر بالخذلان من جهة والده”، الذي توقّف عن الرّد على اتصالاته، وتوقّف عن دعمه مالياً عندما سافر مع زوجته إلى الولايات المتحدة.

وبعد إصدار المقابلة، تعرّض الزوجان للانتقادات الشديدة، وتوقّفت العائلة المالكية عن التواصل مع الأمير هاري تماماً.