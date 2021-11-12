شكرا لقرائتكم خبر عن "بفتة بيضاء" و"العودة" بنادى سينما المرأة فى الهناجر الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف نادى "سينما المرأة" الذى يقيمه المركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته يوم الاثنين المقبل الموافق 15 نوفمبر فى تمام السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض كل من فيلم "نحمده" إخراج مصطفى وفيق، وفيلم "مسار حياة" إخراج "مصطفى وفيق" وفيلم" بفتة بيضاء" إخراج" نور عادل" و فيلم" تفاصيل" إخراج "نور عادل" و فيلم" ونس" إخراج" آيه إبراهيم" و فيلم "العودة" إخراج" آيه ابراهيم".

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" و الناقد السينمائى "إسلام أحمد على" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى سينما المرأة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، وادارة الناقدة "شاهندة محمد علي" .وتقام فعاليات النادى مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.