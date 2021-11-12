شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل وريم مصطفى وعمرو عرفة أول مرة مسرح فى "فى نص الليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مسرحية "فى نص الليل" التى يتم التحضير لها من أجل العرض فى موسم الرياض، خوض 3 من صناعها تجربة المسرح للمرة الأولى، البداية بالنجمة غادة عادل التى تقف على خشبة المسرح لأول مرة رغم مشوارها الفنى الطويل الذى تخطى 20 عاماً، إلا أنها لم تشارك فى أى مسرحية خلال سنوات عملها بالفن.

أيضاً الفنانة ريم مصطفى فتقدم فى المسرحية تجربتها الأولى على خشبة المسرح، بعد ترشيحها لمسرحيتين سابقتين ولم يكتملا وهما "هاملت" مع المخرج عصام السيد وكان مقرر أن تقدم شخصية أوفيليا حبيبة هاملت، إلا أن المسرحية لم تكتمل وتم إلغاؤها، كما كان مقرر أن تشارك فى مسرحية بعنوان "لما الرجالة تفك" مع أكرم حسنى وأحمد أمين لكنها توقفت.

مخرج المسرحية كذلك عمرو عرفة يخوض تجربة الإخراج المسرحى للمرة الأولى فى عرض "فى نص الليل" بعد سنوات من الإخراج السينمائى وأيضاً التليفزيونى، والمسرحية تأليف أيمن بهجت قمر وبطولة غادة عادل، حسن الرداد، محمد عبد الرحمن (توتا)، ريم مصطفى، ومقرر عرضها في ديسمبر المقبل بموسم الرياض.

وتستعد غادة عادل لبطولة فيلمين جديدين هما "بنات رزق" بمشاركة مى عمر، شيرين رضا، أروى جودة، رزان مغربى وإخراج مرقس عادل، و"جروب الماميز" بمشاركة روبى وريم مصطفى وإخراج معتز التونى، وتنتظر طرح فيلم "المحكمة" في دور العرض يوم 24 نوفمبر الجارى، والذى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

أما ريم مصطفى تعاقدت ريم مصطفى مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم "جروب الماميز" مع غادة عادل وروبى، بيومى فؤاد، محمد سلام واخراج معتز التوني، ومن المقرر بدء تصويره مطلع العام المقبل، كما قاربت الانتهاء من مسلسل "الثمانية" الذى تدور أحداثه في 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات، ويخوض به المستشار تركى آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامى.