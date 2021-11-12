شكرا لقرائتكم خبر عن يلا تعالى لدنيتنا.. رنا سماحة تستعرض أيام الحمل الأخيرة قبل ولادة "مالك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت المطربة والفنانة الشابة رنا سماحة، الأيام الأخيرة من الحمل وقبل أيام من ولادتها، حيث ظهرت فى فيديو نشرته وهى ترقص على أغنية الأطفال "سلام للنونو".



رنا سماحة

ونشرت رنا الفيديو عبر حسابها على انستجرام، وظهرت عليها بوادر الأيام الأخيرة للحمل، صحبته بتعليق: "يالا تعالى لدنيتنا".

وسبق ووجهت النجمة رنا سماحة، رسالة لابنها "مالك" المنتظر وصوله إلى قيد الحياة وولادته قريبا، أعربت فيها عن حبها الكبير له، وأن وجوده هوّن عليها الدنيا الصعبة، مؤكدة أنها مشتاقة لليوم الذى يصل فيه للدنيا واحتضان قطعة منها.

ونشرت رنا فيديو لها وهى ترقص على أغنية "أهلا ماما" صحبتها بتعليق: "مالك قلبى.. عايزه أقولك انى بحبك أوى يا حبيبى.. بحبك يا أحلى وأصدق وأنقى ما فى الحياة".

من ناحية أخرى، انتهت رنا، من تسجيل أغنيتها الجديدة "حبيب مامى"، كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخرانى، توزيع جلال فهمى، مكساج ماهر صلاح.