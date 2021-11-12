شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية في الإسكندرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم بعد قليل النجم الكبير على الحجار حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين، حيث يحيي حفلا غنائيا في مكتبة الإسكندرية، ويقدم من خلاله باقة من أعماله الخاصة منها تجيش نعيش، زي الهوا، إزاي تكون انت، غوايش، المال والبنون، متمنعوش الصادقين، بوابة الحلوانى وغيرها تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي .

وأحيا مؤخرا النجم علي الحجار حفلاً غنائياً على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، ورفع شعار كامل العدد، بدأها بأغنية المال والبنون وبعدها قدم حوالي حوالي 15 أغنية على مدار حوالى ساعتين، منها بنت وولد وعلى قد ماحبينا ولما الشتا ومسألة مبدأ وماتمنعوش الصادقين والليل وآخره وذئاب الجبل والليلة ليكي وقولنا واعذريني وتجيش نعيش وعارفة وكان إحساسي ومش عابر سبيل، واختتم حفله بأغنية بوابة الحلوانى.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الاسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.