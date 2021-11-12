شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تحتفل بـ"الويك اند" برياضة الفروسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة شيرين رضا، عن صورة لها احتفالا بإجازة نهاية الأسبوع، حيث ظهرت وهى أعلى حصان تمارس رياضة الفيروسية، ونشرت شيرين، الصورة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "جمعة سعيدة".



شيرين رضا

وكانت النجمة شيرين رضا، كشفت عن أسرار جديدة عن علاقتها بابنتها نور وأعمالها الفنية، خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، مشيرة إلى أنها لا تحب أن تشاهد أعمالها.





وأضافت شيرين رضا، إنها تتمنى أن تكون ابنتها نور سعيدة، مؤكدة أن نور لا تحب ارتداء الماركات وأنها بسيطة وترتدى ملابسها من محلات أسعارها ليست مرتفعة وفى نفس الوقت موديلاتها بسيطة، وعبرت شيرين عن سعادتها بخطوبة ابنتها لأنها كان لا بد أن تمر بالتجربة.

وأشارت شيرين، إلى أن ابنتها نور لديها نوع من التوحد وأنها ذكية، وأكدت شيرين أن نور تعرضت للتنمر، وأن لديها القدرة على "غسل وشطف وزرع المتنمر فى الأرض"، ولكنها ترفض أن تقول ذلك أو أن ترد على المتنمرين بابنتها.

وأضافت شيرين أن السوشيال ميديا أصبحت مؤذية، وأنها ووالد نور، النجم عمرو دياب، قادرين يصرفوا على ابنتهما ولكنهما على يقين بأهمية أن تعتمد على نفسها وتعمل وتؤمن مستقبلها المادى وتشعر بالمسئولية.