شكرا لقرائتكم خبر عن "ليلتكم سعيدة" تتلقى دعوة للمشاركة في مهرجان أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى فريق عمل مسرحية "ليلتكم سعيدة" دعوة من مهرجان أيام قرطاج المسرحية للمشاركة ضمن فعالياته التي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 12 ديسمبر المقبل، والتي تقام في العاصمة تونس.

تدور أحداث المسرحية حول علاقة رجل بمغنية كل يوم يذهب اليها ليبادلها الحب والغرام، وفي ليلة تزورها زوجته دون موعد وتعرف خيانة زوجها لها ولكنها تخبرها بأن زوجها بدد عهدته وصرف أمواله عليها وأنه مهدد بالسجن والتشرد له ولأسرته.

يذكر أن عرض "ليلتكم سعيدة" تم تقديمه العام الماضي ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، في إطار مبادرة " خليك في البيت - المسرح بين ايديك "، والتي قدمتها وزارة الثقافة المصرية لتقديم المنتج الثقافي على قناة وزارة الثقافة على موقع يوتيوب، حيث كان العرض من أعلى العروض مشاهدة على قناة وزارة الثقافة المصرية.

"ليلتكم سعيدة" من بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبد الله، مخرج منفذ علا فهمي، العرض عن قصة مطربة الكورس لتشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال.



