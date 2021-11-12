شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين وريم البارودى ابنتا محمود حميدة وسوسن بدر فى "نقل عام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانتان ميرهان حسين وريم البارودى في بطولة مسلسل "نقل عام" للنجم محمود حميدة، والذى انطلق تصوير يوم السبت الماضى في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تجسد ميرهان وريم البارودى دورى شقيقتين وهما ابنتا محمود حميدة من زوجته الأولى سوسن بدر، وتعد هذه المرة الثانية التى تجسد ميرهان شخصية ابنة حميدة وسوسن بعد "الأب الروحى".

مسلسل "نقل عام" يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوى.

يذكر أن ريم البارودى شاركت في دراما رمضان الماضى بمسلسل "كله بالحب" بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين، سامر المصرى، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور، نور قدرى، يسرا مسعودى، وإخراج عصام عبد الحميد، كما شاركت ريم كضيفة شرف فى مسلسل "فارس بلا جواز" مع مصطفى قمر وإخراج معتز حسام.

وفى سياق آخر تصور ميرهان مشاهدها الأخيرة في مسلسل "أنا وهى" الذى يدور في 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية، وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، كما انتهت ميرهان حسين من تصوير مسلسل "بيت المعادى" المأخوذ من فورمات أجنبى ويعرض في 12 حلقة على احدى المنصات الرقمية.