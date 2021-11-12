شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المسيحية للإعلام تكرم الدفعة الأولى لحملة الماجستير والدكتوراه بحضور الفنان لطفى لبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل احتفال الأكاديمية المسيحية للإعلام بالاشتراك مع كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة حفل تخريج الدفعة الأولى لبرنامج ماجستير الإعلام دفعة المخرج الراحل الدكتور سمير سيف.

ويشهد الحفل تكريم الفنان لطفي لبيب عضو الكنيسة الإنجيلية عن مجمل أعماله الفنية ومساهماته الفعالة والمؤثرة التى تحمل الرسالة المسيحية والهامة لأبناء الكنيسة للالتحاق بالمعاهد الفنية المتخصصة.

ويشارك في الحفل قيادات الكنيسة الإنجيلية والعديد من المشاهير والإعلاميين.