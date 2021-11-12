شكرا لقرائتكم خبر عن طرح برومو فيلم "المحكمة" قبل طرحه 24 نوفمبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "المحكمة" الإعلان الرسمى للعمل المقرر طرحه 24 نوفمبر الجارى بدور العرض السينمائية، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم ومن إخراج محمد أمين وتأليف أحمد عبدالله.

صناع الفيلم قد طرحوا الأفيشات الدعائية التي يتصدرها كل بطل بمفرده، وتدور أحداث فيلم المحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية، بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين

يتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.