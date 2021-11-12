شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "موضوع عائلى" لـ ماجد الكدوانى 25 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صناع مسلسل "موضوع عائلى"، من بطولة ماجد الكدوانى عن عرضه يوم 25 نوفمبر الجارى، على أحد المنصات الرقمية، حيث يعتبر المسلسل أول أعمال ماجد الكدوانى الموجهة للمنصات، ويناقش العمل قضية جديدة على ماجد الكدوانى تخص العائلات، إذ يظهر الكدوانى بشخصية "طباخ" مسالم ويحب الهدوء، إلى أن يقابل بعض الصعاب والأزمات فى حياته.

مسلسل "موضوع عائلى" يدور في 10 حلقات يشارك فى بطولته مع ماجد الكدواني محمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس محمد رضوان، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد الجندى، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

يذكر أن بطل المسلسل ماجد الكدوانى يعيش حالة من النشاط الفني حالياً، حيث يعرض له في السينمات فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، وأيضا "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز ودينا الشربينى، وانتهى من تصوير فيلم "بره المنهج" بمشاركة روبى وإخراج عمرو سلامة، وأيضاً انتهى من فيلم "الجريمة" مع أحمد عز ومنة شلبى وسيد رجب وإخراج شريف عرفة.