ماذا قالت إلهام شاهين عن دورها في " المومس الفاضلة" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-غادة الكشكي:

تعرضت الفنانة إلهام شاهين لهجوم شديد بمجرد إعلانها العودة للمسرح بعرض يحمل اسم "المومس الفاضلة.

وهاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم المسرحية ووصفه البعض بالغير لائق.

وردت الفنانة إلهام شاهين على الهجوم موضحة أن اسم العرض ليست هي مصدره.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة في تصريحات لمصراوي، أن اسم العرض لرواية معروفة للكاتب العالمي جان بول سارتر، كما أنها سبق تقديمها في مصر منذ سنوات، كما تم تقديم العرض حول العالم بترجمات مختلفة.

واستكمل ما ستقدمه إلهام رؤية جديدة لنفس العرض الذي سبق تقديمه وستتولى مهمة إخراجه الفنانة القديرة سميحة أيوب التي سبق ولعبت دور البطولة في العرض المصري من قبل.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين مؤخرا في افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي وحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب عدد كبير من النجوم