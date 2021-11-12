المطرب يحيى علاء أحدث المنضمين لمسلسل "طلاق رسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انضم المطرب يحيى علاء، لفريق عمل مسلسل "طلاق رسمي" بطولة عدد من نجوم مسرح مصر.

المسلسل يدور في إطار كوميدي حول مشاكل بعض الشباب في مرحلة الجامعة، وأن مخرج العمل محمد إسماعيل يعاين أماكن التصوير في الوقت الحالي لبدء التصوير مطلع الشهر المقبل.

المسلسل يشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الشرف أبرزهم: بيومي فؤاد وعلاء زينهم وهالة فاخر وويزو وشيماء سيف، والمسلسل من تأليف محمد فهمي.

يذكر أن المطرب يحيى علاء طرح في الأشهر الماضية فيديو كليب يحمل عنوان " قلبي الجامد " والتي حققت نجاحًا كبيرًا والذي اقتربت من حاجز ال 20 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما يستعد في الأيام القادمة لطرح أغنية بعنوان " أنا مش بخاف" وهي من كلمات وألحان يحيى علاء وتوزيع تيام طارق وهندسة صوتية مهاب أسامة .