رانيا يوسف بـ"فستان قصير".. والجمهور يُعلق "تخنتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار بإطلالة أنيقة، ظهرت خلالها مرتدية "فستان قصير".

ونشرت رانيا، الصورة، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "إنتي عسل.. ربنا يحميكي يا رب"، "حلو كدا جدا تخنتي شوية" ، "نجمتنا القمر" ، "ملكة جمال كوكب الأرض" ، "أحلى رانيا يوسف في الدنيا".

أحدث أعمال رانيا يوسف هو الجزء الرابع من مسلسل"الآنسة فرح" ويشارك في بطولة العمل، أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج وآخرين.

وعُرض مسلسل "الآنسة فرح" بموسمه الرابع على قناة " MBC مصر" يوم 31 أكتوبر الماضي.