"19 شهر وجع".. دنيا عبد العزيز تستعيد ذكرياتها مع والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعادت الفنانة دنيا عبد العزيز، ذكرياتها مع والدتها الراحلة، بكلمات حزينة بعد مرور 19 شهرًا على وفاتها.

ونشرت دنيا، صورة لها مع والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دائما معي في كل تفاصيلي برغم البعد ستبقي الأقرب.. 19 شهر وجع، حبيبة العمر أمي".

وتوفيت والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، في 12 أبريل 2020، بعد صراع مع مرض السرطان.

جدير بالذكر أن أخر مشاركات دنيا عبد العزيز، كانت بطولة مسرحية "زقاق المدق" المأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وهى بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، وعدد من الفنانين.