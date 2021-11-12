فتحي عبد الوهاب في كواليس أخر أيام تصوير "وعد الشيطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان فتحي عبد الوهاب، في كواليس أخر أيام تصوير دوره بمسلسله الدرامي الجديد "وعد الشيطان".

ونشر عبد الوهاب، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فركش وعد إبليس.. MBC".

تدور أحداث مسلسل "وعد الشيطان" خلال 6 حلقات فقط في إطار من الإثارة والغموض، وهو من إخراج المخرج البريطاني كولين تيج، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد vip.

المسلسل تم تغيير اسمه من "وعد إبليس" إلى "وعد الشيطان"، ويخوض بطولته عمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، محمد إبراهيم يسري، مراد مكرم، وخالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم.