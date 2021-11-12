خاص| مجدي صبحي: "رحلة الست" عرض مُشرف وأقدم محمد عبدالوهاب بطريقة كلاسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان الكبير مجدي صبحي سعادته بعرض "رحلة الست" الذي يتناول مراحل من حياة "كوكب الشرق" أم كلثوم، والمعروض في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض، وتم افتتاحه أمس الخميس 11 نوفمبر على مسرح البوليفارد.

وقال مجدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نجحنا نجاحا مبهرا في الافتتاح، جميع الممثلين وكل من قدم جهد في العمل من الصغير للكبير"، لافتا إلى أن العمل يحمل اسم مصر، وهو عرض مُشرف "سعيد به سعادة لا توصف".

يجسد مجدي ضمن أحداث "رحلة الست" شخصية "موسيقار الأجيال" الفنان محمد عبدالوهاب، وعن ذلك يقول "قدمت من قبل شخصية الفنان محمد عبدالوهاب على مسرح البالون في مسرحية (سيرة حب) إخراج عادل عبده، وكانت عن حياة بليغ حمدي ومواقفه مع أستاذ محمد عبدالوهاب، وعملتها بطريقة كوميدي من خلال تجسيد شخصيته من ناحية الوسوسة والنظافة وأنه لم يكن يقبل بسهولة أن يُسلم على أحد، والقصة المعروفة أنه كان يغسل الصابونة بالصابونة، لكن هنا أقدمه بطريقة كلاسيك".

يتابع "يتناول العرض علاقته بالسيدة أم كلثوم في أول عمل جمعهما (أنت عمري) والذي تم بأمر من السيد الرئيس جمال عبدالناصر، الذي كان يريد أن يتعاون الاثنان معًا، ونستعرض تفاصيل أول تجربة تلحين لها، والنجاح الساحق الذي حققه مع أم كلثوم تحقق دراميا في هذا العمل".

مسرحية "رحلة الست" بانوراما غنائية تحكي قصة حياة كوكب الشرق (أم كلثوم) منذ نعومة أظافرها، إذ نعيش معها في قطار يجسد لنا محطات حياة أم كلثوم ورحلتها مع الحياة.

وكان مصدر خاص كشف لمصراوي، أن شخصية أم كلثوم تجسدها خلال الأحداث 4 ممثلات مصريات في مراحل عمرية مختلفة.

وتتضمن الأحداث ظهور عددا كبيرا من الشخصيات في حياة "الست" والتي ساهمت في صناعة نجوميتها واسمها الكبير.

ويظهر ضمن الأحداث بليغ حمدي، ويجسد القصبجي الفنان أحمد مصطفى، كما يظهر الشيخ زكريا ويجسده الفنان ياسر عزت، أما موسيقار الأجيال يلعب دوره الفنان مجدي صبحي.

ويخرج العرض المخرج اللبناني هشام جابر ويساعده في التنفيذ فريق مصري يتضمن عددا من المخرجين الشباب.