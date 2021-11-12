وصية فيفي عبده للتُربي.. الاعتناء بقبرها وعدم وضع الزرع عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة فيفي عبده، عن الموت وفكرة ذهابها إلى قبرها والجلوس بداخل الحوش، خلال لقائها ببرنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي.

وقالت فيفي، خلال الحلقة، إنها دائما ما تراودها فكرة الذهاب إلى قبرها، والجلوس بداخل الحوش، مضيفة "دائما ما أوصي التربي بالاعتناء بالقبر، ولكن بدون زرع حتى لا يسقط عليّ الماء وأنا بداخلها بعد وفاتي".

وكانت فيفي عبده، تحدثت أيضا خلال الحلقة في عدة أمور بحياتها، نستعرض لكم في السطور التالية:

- أنا بحب الرقص جدًا وهو في دمي.

- لما بسمع المزيكا بحس إني عايشة وأكون فرحانة ومبسوطة.

- رأيت حب الناس لما مرضت وأغلقت تليفوني وابتعدت عن السوشيال ميديا.

- طلع عليا شائعة إني توفيت ولكن حبيت نفسي وأنا رأيت الناس تترحم عليا رغم صعوبة الشائعات.

- أنا عندي كاريزما وربنا مديني خفة دم.

- ظهرت بشخصيتي الطبيعية في مسلسل "كيد النسا" وقدمت الشخصية بطريقتي التي بحبها.

يذكر أن أخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" عام 2019، وشاركها البطولة حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، وسناء شافع وغيرهم.