نسرين طافش تكشف الحقيقة.. اعتذرت عن “المداح 2” لهذا السبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسمت الفنانة نسرين طافش الجدل المثار عبر السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، بشأن عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل المداح مع الفنان حمادة هلال، والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نسب مشاهدة ونجاحاً كبيراً بين المسلسلات الدرامية.

وقالت نسرين طافش إنَّها لن تُشارك رسمياً في المسلسل، وذلك لارتباطها بعمل سوري وهو ”جوقة عزيزة” في نفس توقيت تصوير “المداح”، وهو الأمر الذي يصعب معه التنسيق بين مسلسلين في بلدين مختلفين، مضيفةً أنَّ العملين مهمين للغاية، وينتظر الجمهور المصري والسوري عرضهما في رمضان المقبل.

وكتبت طافش، عبر صفحتها الرسمية في “تويتر”: ”اعتذرت عن المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني، بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسمياً بمسلسل آخر، وهو (جوقة عزيزة) في سورية، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في الوقت نفسه”.

ونفت نسرين في تغريدتها ما تردد بشأن أن عدم مشاركتها يرجع لوجود خلاف بينها وبين الشركة المنتجة على قيمة الآجر والدور، كما ذكرت بعض المواقع، قائلةً: ”لا صحة لأي شائعة كاذبة غير ما سبق، وأتمنى لأحبائي أسرة (المداح) النجاح في الجزء الثاني”.

من ناحية أخرى، تستكمل نسرين طافش تصوير فيلمها الجديد “مكان في القلب” مع النجم خالد سليم وإخراج مرقس عادل، والذي تُجسِّد فيه شخصية جديدة ومختلفة.

يذكر أنَّ آخر أعمال الفنانة نسرين طافش كان مسلسل “المداح”، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2021، مع النجوم: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور ومحمد الصاوي، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.