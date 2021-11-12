شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض يكشف عن أول صورة بشخصية "عماد الكبش" فى مسلسل "الحلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفنان محمد رياض تصوير مشاهده فى مسلسل "الحلم" مع المخرج حسنى صالح، حيث عادت الحياة إلى العمل بعد فترة من التوقف خلال الأشهر الماضية، وكشف رياض عن أول صورة له بالشخصية التى يقدمها فى العمل وكذلك اسمها وهو "عماد الونش".

مسلسل "الحلم" يعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم العمل في قائمة أبطاله صابرين، محمد رياض، ونضال الشافعي، كمال أبو رية، وأنوشكا، رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام وغيرهم من الفنانين الشباب.

المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج حسني صالح ويدور حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، ويقدم العمل رؤية مختلفة تمامًا لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.

يذكر أن محمد رياض اجتمع مع المخرج حسنى صالح فى مسلسل "بت القبائل" الذى تم عرضه العام الماضى، وشارك في بطولته حنان مطاوع وعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى ومنة فضالى ومدحت تيخة وسميرة عبد العزيز وأشرف عبد الغفور ومحمد عبد الحافظ وياسمين على، بهاء ثروت، محمود الجابرى.