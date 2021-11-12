شكرا لقرائتكم خبر عن نادر حمدى يرزق بأول طفل له: الحمدلله ربنا أنعم عليا بـ سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموزع والمطرب نادر حمدى أنه رزق بطفله الأول من زوجته سارة حسنى، وكشف نادر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن اسم الطفل الذى اختاره له، وكتب نادر حمدى، فى تدوينه لمشاركة الاحتفال مع أصدقائه والجمهور بوصول المولود الجديد، "الحمد لله ربنا أنعم عليا وزرقنى بولد.. سيف نادر حمدى".



تدوينه نادر حمدى فيس بوك

وكان نادر حمدى، احتفل بزفافه في شهر يناير 2021، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم، الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعى، الموزع أمير محروس، المطرب أحمد الشامى, المطرب محمد نور، المطربة كارمن سليمان، المطرب حاتم فهمى، الموزع توما، المطرب مصطفى حجاج، كما حضر عدد من نجوم التمثيل منهم هشام ماجد، أكرم حسنى، أحمد فهمى.

وفى سياق آخر، أعرب الموزع والمطرب نادر حمدى، قبل أيام، عن سعادته لمقابلة النجم ماجد الكداونى، عبر حسابه على فيس بوك، ونشر نادر صورة تجمعه بماجد الكدوانى، وكتب فى تعليقه عليها: "ماجد الكدواني إنسان جميل جمال يا جماعة ومحترم ومثقف انا بحبه و كان ليا الشرف اني قابلته اخيراً".

وقال نادر حمدى أثناء استضافته مع فريق واما ببرنامج " معكم " للإعلامية منى الشاذلى، إنه أكثر شخص رومانسى وأكثر شخص لا يرد على الموبايل، كما أنه يصرف أمواله على أشياء ليس لها داع.

وطرح فريق "واما"، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي حققت نجاحا كبيرا من حيث عدد المشاهدات، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.