شكرا لقرائتكم خبر عن بيع كرة توم هانكس فى فيلم Cast Away بـ308 آلاف دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن بيع كرة توم هانكس التى استخدمها فى فيلمه الشهير Cast Away الذى عرض عام 2000، بقيمة 308 آلاف دولار فى مزاد، لتتخطى كرة الطائرة التوقعات التى أعدها القائمون على المزاد، حيث تم وضع توقعات تصل لـ 60 ألف دولار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة recentsworld، فإن كرة الطائرة الأشهر فى تاريخ السينما، والتى استخدمها توم هانكس فى عمل سينمائى حظى على اهتمام الكثيرين وحصد شعبية ضخمة، تم بيعها بمبلغ 308 آلاف دولار.

وحقق الفيلم الأمريكى Cast Away، نجاحًا باهرًا عام 2000، ورشح بطله توم هانكس لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل، وتدور أحداث الفيلم حول موظف في شركة لتوصيل الطرود تسقط طائرته في المحيط، لكنه ينجو بأعجوبة ليجد نفسه على جزيرة غير مأهولة، فحاول التعايش مع هذا الأمر، لكن مع محاولات مستمرة للإبحار عبر طوف صنعه بنفسه.

وبعد 4 أعوام من المحاولات المستمرة، مرت سفينة بالقرب من طوفه الهائم على سطح المياه، فجرى إنقاذه وإعادته إلى بلدته، ليجد زوجته ارتبطت بآخر وتبدلت كثير من الأمور، ليعود به الحال إلى ما كان عليه في الجزيرة من وحدة.



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