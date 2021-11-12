شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى تحيى ذكرى رحيل محمود عبد العزيز الخامسة بقراءة القرآن أمام قبره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الإعلامية بوسى شلبى على إحياء الذكرى الخامسة لوفاة الساحر محمود عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا منذ خمس سنوات، وظهرت وهى تقرأ بعض آيات القرآن أمام مقابر الساحر وهى ترتدى ملابس باللون الأسود.

وكانت بوسى شلبى أحيت ذكرى وفاة النجم الراحل محمود عبد العزيز، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "الذكرى الخامسة إحساسى بالوحدة يزيد كثيرا لم أعد احتمل بعدك عنى أتمنى من الله أن يجمعنا قريبا اللّهم ارحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهّم تحت التراب إلى جنات الخلد يا من رحلتم عنا اللهم نوّر مرقد كل ميّت وعطر مشهده وطيّب مضجعه وآنس وحشته ونفّس كربته وقه عذاب القبر.. الفاتحة".

كما أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز الذكرى الخامسة لوفاة والده الساحر محمود عبد العزيز الذى فارق دنيانا فى نوفمبر من عام 2016، وتحل ذكرى وفاته اليوم الجمعة، حيث نشر صورة من أمام قبر والده، أثناء زيارته له.

وعلق محمد محمود عبد العزيز على الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام "أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".ولد محمود عبد العزيز فى الرابع من يونيو 1946 فى حى الوردان بغرب الإسكندرية، وواصل تعليمه حتى حصل على ماجستير فى تربية النحل، لكنه قرر تغيير مسار حياته كليا واتجه لعالم الفن.

مشواره الفنى بدأ مع التليفزيون وتحديدا فى 1973 بمسلسل "الدوامة"، وسريعا اتجه إلى السينما وشارك فى أفلام كبيرة مثل "غابة من السيقان" و"الحفيد"، وفى 1987 سجل بصمته الأبرز بدوره فى مسلسل "رأفت الهجان"، وفى التسعينيات بلغ قمة تألقه مع فيلم "الكيت كات" ونال عنه جوائز محلية ودولية.

وفى مطلع الألفية الجديدة عاد إلى التليفزيون بمجموعة من المسلسلات مثل "محمود المصرى" و"باب الخلق" و"جبل الحلال" و"رأس الغول" آخر أعماله الفنية، وفى رصيده الفنى بطولة ما يقرب من 84 فيلما، من أشهرها "البرىء" و"سوق المتعة" و"إبراهيم الأبيض".

وفى 12 نوفمبر 2016 رحل الساحر تاركا فى ذاكرة السينما والدراما المصرية أعماله الخالدة.



بوسي شلبي امام مقابر الراحل محمود عبد العزيز

بوسي شلبي