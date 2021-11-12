كندة علوش تلجأ إلى الوحدة.. “متعة لا تُعوَّض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت النجمة السورية كندة علوش، عن سعادتها القصوى التي وصلت إليها حالياً، مبينةً أنَّها أصبحت تجد سعادتها في طبيعة خلابة أو أيِّ مكان مريح وهادئ تكون فيه بمفردها أو مع عائلتها الصغيرة.

وأدارت كندة علوش شريط ذكرياتها مع السعادة بين الماضي والحاضر، حيث أوضحت من خلال منشورٍ عبر حسابها في موقع “انستغرام”، أنّ السعادة في الماضي كانت تعني لها الصحبة، وتزداد السعادة بالمناسبات والجمعات والاحتفالات.

وظهرت كندة علوش، في الصورة التي أرفقت بها تعليقها، وهي بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستاناً باللون البيج مصنوعاً من الحرير المُشجَّر بالورود، تاركةً شعرها الطويل منسدلاً أسفل ظهرها.

وعلَّقت كندة علوش، قائلةً: “زمان كانت أسعد لحظاتي بصحبة الناس، وكل ما كان أكثر زادت سعادتي بالمناسبات بالتجمعات والاحتفالات إلخ.. اليوم بلاقي سعادتي القصوى لو قاعدة في مكان في طبيعة حلوة أو في أيِّ مكان مريح وهادئ لحالي أو مع عيلتي الصغيرة..”.

واختتمت كندة علوش تعليقها بالإشارة إلى أنَّها باتت تُحب الوحدة أكثر من التجمعات، فقالت: “متعتي بالجلوس وحدي لا تُعوَّض..”.

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع منشور كندة علوش؛ إذ أثنت روبي على إطلالتها، قائلةً: “قمر يا كندة”، لترد بقولها: “أهو إنتي حبيبتي”، بينما علَّقت شكران مرتجى تقول: “أنا صرت العكس تماماً بهرب من أيِّ زحمة أو بتحمل بس مو أكتر من ساعة”، لتتفاعل معها كندة علوش، قائلة: “شكورة إنتي كنتي أكثر واحدة اجتماعية”.

ومن النجوم الذين تفاعلوا أيضاً بين مؤيدين لحديثها وكاشفين عن موقفهم: “صبا مبارك، هند صبري، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، نجلاء بدر”، وغيرهنَّ.

جدير بالذكر أنَّ آخر أعمال كندة علوش كانت قصة “ضي القمر” ضمن مسلسل “إلا أنا” تأليف يسري الفخراني، إخراج محمد أسامة، وتُشارك حالياً في بطولة فيلم “بلالين” من إخراج معتز التوني.