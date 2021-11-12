عابد فهد عن “شتي يا بيروت”: البطل يُقاتل و”غلطوا غلطة عمرهم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش النجم عابد فهد، هذه الفترة حالة من النشاط الفني، فبعد أن خطف الأنظار تجاه مسلسل “السنونو” الذي يعرض حالياً عبر قناة أبوظبي، أعلن عابد منافسته أيضاً عبر المنصات الإلكترونية التي تعرض العديد من الأعمال الفنية هذه الفترة أيضاً.

وأعلن عابد فهد، عن موعد انطلاق عرض مسلسله الجديد “شتي يا بيروت”، وذلك عبر منشور له في حسابه على”إنستغرام”، مؤكداً أنه سينطلق للعرض في 28 نوفمبر الجاري.

ولخص عابد فهد، العمل في كلمات من خلال برومو قصير عبر حسابه في “إنستغرام”، يقول فيه: “غلطوا غلطة عمرهم لما قربوا على نقطة ضعفي”.

ولم يكتفي عابد فهد، بذلك بل ترك تعليقاً على المقطع يقول فيه: “في كل إنسان هناك ضعف وقوة، شجاعة وجبن، صمود واستسلام، فالمخلص يقاوم، والغادر يخون، والضعيف يتهاوى تحت اليأس، والبطل يقاتل”.

وشكلت كلمات عابد فهد، تفاعلاً كبيراً بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن العمل سيشهد صراعاً بين العديد من الشخصيات في العمل وهو ما يخدمها بشكل كبير لاسيما عند وجود غادر وبطل يقاومه.

ويشارك في بطولة مسلسل “شتي يا بيروت”، النجوم معتصم النهار وعابد فهد، وزينة مكي، وغيرهم والمسلسل من تأليف بلال شحادات، وإخراج إيلي سمعان، وإنتاج شركة “الصباح إخوان”.

وكان عابد فهد، قد كشف في وقت سابق، أن أحداث “شتي يا بيروت”، مستوحاة من الواقع، وتدور حول شقيقين وأبناء عم، ويعالج الصراعات التي يخوضها الإنسان خشية فقدان من يحب، سواء كان أباً أو أماً أو شريكاً.