شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم Red Notice لـ دوين جونسون وجال جادوت وتوقعات مرتفعة لنجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن Red Notice للنجم العالمى دوين جونسون والنجمة جال جادوت والنجم رايان رينولدز، الفيلم بشكل نهائى عبر منصتها الإلكترونية، حيث إن الفيلم يعد أضخم إنتاجات الشركة على مدار السنوات الأخيرة.

وسرعان ما توقع الكثيرون نجاح الفيلم الذى طرح منذ ساعات قليلة عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حيث حظى الفيلم على الترتيب الأول لترشيحات الكثير من المشتركين فى جميع أنحاء العالم.

وحضر النجم العالمى رايان رينولدز، العرض الخاص لفيلمه الجديد "Red Notice"، وظهر "رايان" مرتديًا بدلة قطنية حمراء، وكان الممثل البالغ من العمر 45 عامًا، أنيقًا للغاية أكثر من أى وقت مضى، حسبما ذكر موقع "ديلى ميل" البريطانى، وذلك خلال العرض الذى أقيم فى Regal Cinemas L.A. Live وسط مدينة لوس أنجلوس يوم الجمعة الماضية.

وحضر العرض الخاص، أيضًا، أبطال الفيلم وهم جال جادوت التي ارتدت فستان أحمر لامع، ودواين جونسون، ورفعرايان رينولدز، رفع شعار اللون الأحمر حيث كان يرتدي بدلة قطنية حمراء على السجادة الحمراء للعرض العالمي الأول.

يدور فيلم Red Notice حول تنبيه عالمي لمطاردة أكثر المجرمين المطلوبين في العالم من قبل الإنتربول، لكن مع حدوث سرقة كبيرة تجمع بين كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (دواين جونسون) مع اثنين من المجرمين المخضرمين (جال جادوت، ورايان رينولدز)، فعندها تحدث العديد من الأحداث والمغامرات غير المتوقعة.