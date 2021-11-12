شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للسكر.. "سكر مر" أول عمل درامى مصرى يتناول مخاوف المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح وتفاعل جماهيرى استطاع أن يحققه مسلسل "ورا كل باب"، منذ بداية عرضه على شاشة قناة الحياة، لما يتضمنه من حكايات وقضايا تمس المجتمع وحياة الناس اليومية، خاصة حدوتة "سكر مر"، التى لفتت أنظار الجمهور منذ الإعلان عنها وعن محتواها، وهو مخاوف مرضى السكر ومعاناتهم مع المرض والتنمر الذى يطاردهم، إذ أنه أول عمل مصرى يسلط الضوء بشكل واضح على موضوع مرضى السكر بغرض التوعية حول المرض وكيفية التعامل معه.

ومع بداية عرض الحلقات وضحت التفاصيل الصغيرة التى اهتم صناع العمل بمناقشتها وتسليط الضوء عليها، فلم يعرض من قبل عمل يتناول كل ما يخص مرضى السكر وخاصة الأطفال، الذى شاع بينهم المرض خلال السنوات الأخيرة بصورة كبيرة سواء بالوراثة أو بدون، ومعاناتهم لم تقف عند حد المرض، بل لحقهم التنمر والشعور بالأختلاف السيئ عن من فى أعمارهم، فحاول العمل تجسيد مخاوفهم وحياتهم.

كما رصدت حدوتة "سكر مر" معاناة الآباء مع الأبناء مرضى السكر من عدة جوانب، أولها شعور وجع الأم على طفلها، الذى لم يرى من الدنيا الكثير ليمنع من حلوها خوفا على حياته، وشعور الذنب إذا كان المرض بالوراثة من الأب أو الأم، مثلما كشفت الحلقات عن مرض الطفل بالوراثة من أمه، بالإضافة إلى تكتمها على مرض أبنها حتى لا يتعرض لأى مضايقات وكأن المرض عيب يلازمه رغم أن لا يد له فيه، ومحاولة ضبطه نفسيًا عند تعرضه للتنمر من قبل زملائه، والعديد من الصدامات الأخرى مع المجتمع.

حدوتة "سكر مر" الحدوتة العاشرة من مسلسل "ورا كل باب"، من بطولة فريال يوسف، مراد مكرم، منة فضالى، إيهاب فهمي، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، الطفل آدهم وهدان وعدد آخر من الفنانين الشباب والأطفال، والحدوتة تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج محمد عبد السلام.