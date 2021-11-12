شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يحيى سهرة مهرجان الموسيقى بالإسكندرية بعد غياب 24 عن عروس البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم التونسي صابر الرباعي سهرة غنائية ممتعة ضمن فعاليات الدورة الثلاثين من مؤتمر ومهرجان الموسيقي العربية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة د.مجدي صابر، وذلك على مسرح مكتبة الإسكندرية، حيث حضر صابر قبل بدء الحفل بصحبة على المولى وياسر الحريري وأجرى بروفة على بعض الأغنيات التي قدمها بمشاركة فرقته الموسيقية.

وحرصت المطربة ريهام عبد الحكيم التي أحيت أولى فقرات الحفل على الترحيب بصابر الرباعي والامتنان بتواجدها معه في حفل واحد في الإسكندرية مكان نشأتها، كما التقطت معه بعض الصور التذكارية.

وصعد الرباعي على خشبة المسرح بصحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة مرددا لأغنية "ببساطة" وسط تصفيق من الحضور، بعدها حرص على تحية الجمهور قائلا: "من سنة 1997 لم أغن بالإسكندرية.. وأنا أعرف أن الجمهور السكندري ذواق للفنون بالدرجة الأولى .. وأنا اليوم سعيد برشا برشا للوقوف والغناء أمام جمهور راق ورائع جدا بمكان جميل جدا " .. ليرد الجمهور عليه بمزيد من التصفيق الحار والزغاريد وعبارات "منور الإسكندرية" و"بنحبك برشا برشا" .

وأضاف الرباعي: "باشكر دار الأوبرا المصرية لإتاحتي الفرصة التواجد امام الجمهور المصري.. وتواجدي المستمر بحفلات دار الأوبرا المصرية يضاف لتاريخي الفني الصغير".

واشعل الرباعي الحفل بالعديد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها يا عسل، مثلث الحب، عالطاير، عمري الجديد، أتحدى العالم، ماتخافش مني، على نار، الله يحميك، عزة نفسي، ضاقت بيك، خلص تارك، عز الحبايب، يللي بجمالك، جرحي ماشفي، ميدلي للفنانة الراحلة ذكرى، على اللي جرى، ومن التراث التونسي، سيدي منصور.



الفنان صابر الرباعى من حفل مهرجان الموسيقى العربية بالاسكندرية



الفنان صابر الرباعي



تحضيرات ما قبل الحفل



جانب من حفل صابر الرباعى فى الاسكندرية



ريهام عبد الحكيم وصابر الرباعى



صابر الرباعى



صابر الرباعى



صابر الرباعى فى حفل مكتبة الاسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى



صابر الرباعى فى حفل مكتبة الاسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى



صابر الرباعى من الحفل



صابر الرباعى من الحفل



صابر الرباعى من حفله بمهرجان الموسيقى العربية فى الاسكندرية



صابر الرباعى وريهام عبد الحكيم وعلى المولى



صابر الرباعى يداعي فرقته الموسيقية



صابر الرباعى يرحب بالفنانة ريهام عبد الحكيم



صابر الرباعى يشعل حفله بمهرجان الموسيقى فى الاسكندرية



صابر الرباعى