خالد سليم لـ"الخليج 365": استحالة استغنى عن الغناء.. وأعشق هذا الفنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان خالد سليم إن تصوير فيلمه "في القلب" تم بين مصر ودبي، لافتًا إلى أنه عمل رومانسي تشويقي، يخرجه مرقس عادل، وإنتاج شركة ريماس، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين: نسرين طافش، إنجي كيوان، منة فضالي، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، توني ماهر، وكريم سرور.

وأضاف سليم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فريق فيلم (في القلب) جميل جدا"، مشيرًا إلى أنه سيقدم ضمن الأحداث 3 أغاني.

وعن تركيزه لفترة في التمثيل وابتعاده عن الغناء، وهل من الممكن أن يأتي يوما يبتعد فيه عن الغناء تماما، قال "استحالة استغنى عن الغنا في حياتي، كان فيه ظروف حصلت، وتواجدت في التمثيل اكتر من الغناء بسبب عقد إنتاج مع أستاذ محسن جابر في 2012 خلصته بعدها بسنوات، وبسبب الظروف اللي كانت بتمر بيها البلد الألبوم كان بيتأجل، والناس ماكنتش تعرف كنت مستني الألبوم ينزل عشان أقدر أعمل أغاني تانية بسبب التزامي بالتعاقد، وهي نفس الفترة التي عُرض عليّ فيها الكثير من الأعمال في التمثيل".

وبسؤاله مَن مِن المطربين يتمنى تقديم سيرته في فيلم أو مسلسل، أجاب خالد سليم "هبقى طويل على كل الناس، بس بحب محمد فوزي جدا، وفي كل أفلامه دمه خفيف، ويدخل القلب بشكل غير طبيعي، أعشقه بصراحة، وأتمنى أعمل سيرة مطربين كتير بس شكلنا مش هيكون قريب من بعض".

جدير بالذكر أن خالد سليم شارك قبل عام تقريبًا في بطولة مسلسل "جمال الحريم.. المكتوب"، مع الفنانة اللبنانية نور، الفنانة دينا فؤاد، الفنان حازم سمير، الفنان فراس سعيد والفنان إسلام جمال، تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.