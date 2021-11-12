ماذا قالت بوسي شلبي عن الذكرى الخامسة لوفاة زوجها محمود عبدالعزيز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، الذكرى الخامسة لوفاة زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر عام 2016 .

ونشرت بوسي، صورة تجمعها به، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الذكرى الخامسة.. إحساسي بالوحدة يزيد كثيرًا لم أعد أتحمل بعدك عني، أتمنى من الله أن يجمعنا قريبًا".

وأضافت: "اللّهم أرحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهّم تحت التراب إلى جنات الخلد يا من رحلتم عنا، اللهم نوّر مرقد كل ميّت وعطر مشهده وطيّب مضجعه وآنس وحشته ونفّس كربته وقه عذاب القبر.. الفاتحة".

يذكر أن الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، توفي في مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودُفن في مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016.