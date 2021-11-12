"نفرتيتي مصر".. هالة صدقي تهنئ سوسن بدر بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هالة صدقي، على تهنئة صديقتها الفنانة سوسن بدر بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الجمعة 12 نوفمبر.

ونشرت صدقي، صورة لها مع سوسن بدر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة يا نفرتيتي مصر".

وعلى الرغم من أن مكتشفها هو المخرج الكبير شادي عبدالسلام، إلا إنها حققت نجوميتها في مرحلة متأخرة بعض الشيء، فعلى الرغم من موهبتها الكبيرة، إلا إنها كانت تظهر كبطلة ثانية في أعمالها مثل "حبيبي دائما"، "لا تسألني من أنا"، وغيرها، حتى انطلقت مع عدد من الأعمال الدرامية التي برهنت فيها أنها نجمة كبيرة، ومن أبرز ما قدمت: "الدالي"، "أفراح القبة"، "أبو العروسة"، "عايزة أتجوز"، وغيرها.

