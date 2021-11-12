فركش “وعد الشيطان”..عمرو يوسف: حان وقت اللا شيء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى الفنان المصري عمرو يوسف من تصوير مسلسله الجديد “وعد الشيطان”، الذي سيكون بوابة عودته مرة أخرى للأعمال الدرامية، بعد غياب 3 سنوات، كما سيقتحم من خلاله أيضاً المنصات الإلكترونية لأول مرة.

ونشر عمرو يوسف، عبر صفحته الشخصية في “انستغرام”، صورةً له من كواليس التصوير، عبَّر فيها عن سعادته البالغة لحصوله على إجازة لمدة أسبوع، سيقضيها مع أسرته بالمنزل قبل تصوير فيلمه الجديد، والذي لم يكشف عن تفاصيله حتى الآن.

وعلَّق “يوسف” على الصورة، قائلًا: “فركش (وعد الشيطان)، والآن حان وقت اللا شيء لمدة أسبوع، مش إجازة مش سفر مش خروج لا، لا شيء.. كنبة وبس، (أي الجلوس في المنزل)، أنتخة وبس، أهلاً بيكم في أسبوع اللا شيء الممتع”.

ويعود عمرو يوسف، من خلال مسلسل “وعد الشيطان” للدراما، حيث يدور العمل حول عالم ودراما السحر من منظورٍ جديد، ويظهر خلال العمل بدور مدير مجموعة شركات تسويق عقاري، ويتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، وتشاركه البطولة الفنانة عائشة بن أحمد.

من ناحية أخرى، احتفلت الفنانة التونسية كندة علوش، بعيد ميلاد ابنتها “حياة” منذ أسبوع، حيث بلغت عامها الثالث، وسط أجواء أسرية بسيطة؛ إذ نشرت صوراً لها برفقة صغيرتها وزوجها الفنان عمرو يوسف.

ونشرت كندة علوش، عبر حسابها في “انستغرام” صورةً تجمعهما، وعلَّقت قائلةً: “اليوم ملكتي تبلغ من العمر 3 سنوات.. حبي الذي لا ينتهي مصدر سعادتي.. بارك الله فيها اليوم حبيبتي”.