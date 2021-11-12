أحمد السقا يكشف سبب اعتذاره عن “الكنز”.. ما علاقة محمد رمضان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسم النجم المصري أحمد السقا الجدل الذي كان قائماً بشأن اعتذاره عن المشاركة في فيلم “الكنز”، رغم التعاقد ومحبته وعلاقته القوية بمخرج الفيلم شريف عرفة، حيث راج أنَّ اعتذاره عن عدم المشاركة في الفيلم كان بسبب انضمام الفنان المصري محمد رمضان للعمل، مشدداً على أنه لا علاقة لاعتذاره بوجود محمد رمضان ضمن أبطال العمل نهائياً.

وأوضح أحمد السقا، في مقابلة عبر برنامج “حبر سري” الذي انطلقت أولى حلقاته عبر قناة “القاهرة والناس”، أنه كان ضمن أبطال فيلم “الكنز” قبل أن ينضم محمد رمضان إلى العمل، مشيراً إلى أنه أثناء جلسات التحضير حدثت تعديلات على السيناريو، خالفت ما كان يأمل به عند مشاركته في الفيلم.

وأضاف أحمد السقا أنَّ تلك التعديلات التي طرأت على شخصيته في الفيلم لم تُناسبه، وهو ما دفعه للاعتذار إلى المخرج شريف عرفة عن عدم المشاركة في الفيلم، مبيناً أنَّ شريف عرفة تقبل الاعتذار بشكل ودي وتفهم أسبابه.

ومضى “السقا” قائلاً إنَّه كان مقرراً أن يظهر في شخصية “بشر”، وهو الدور الذي ذهب بعد اعتذاره إلى الفنان محمد سعد، وعقَّب أنَّ الأخير صديق عمر وبمثابة أخ له، ويعتز بعلاقته بشكل كبير.

وينتمي فيلم “الكنز” إلى الأعمال التاريخية، وصدر عام 2017، وهو من إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري، ومن بطولة: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، أحمد حاتم، أمينة خليل، روبي وغيرهم.