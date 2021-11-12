شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المقولة الخالدة للساحر محمود عبد العزيز عن الموت.. في ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، الذكرى الخامسة لرحيل الساحر محمود عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016، لكن سوف تظل أعماله خالدة ولا يمكن أن ينساها أى مشاهد.

ومن الحكم التى ظلت خالدة للساحر حديثه عن الموت، فى أحد مشاهد مسلسله "جبل الحلال"، الذى طرح عام 2014، حيث قال فى المشهد: "حد يخاف من الموت يا دكتور.. حد يخاف من خواف.. اللى يخاف منه يبقى تعبان أوى الموت خجول لدرجة مش عايز حد يشوفه قربت منه وقرب منى كتير وحسيت بأنفاسه.. الموت أنفاسه خفيفة زى النسمة ميحسهاش إلا المقصود.. بتحس ببرد نضيف داخل صدرك.. هوا ريحته جميلة ملهوش مصدر.. بيروحك من الحتة اللى أنت فيها".

وأضاف: "تبقى شايف الناس والناس شيفاك.. لكن لا تقدر تكلمها ولا تقدر تقولهم يبعدوه.. كل اللى عليك تعمله إنك تصاحبه وتطاوعه.. اه لو كل حد عرف إنه هيقابله مرة واحدة.. مكنش حد هيعمل الشر ده واصل".

لنجم محمود عبد العزيز من مواليد منطقة الورديان غرب الإسكندرية 4 يونيو لعام 1946 وتخرج فى كلية الزراعة إذ بدأ مسيرته الفنية الحافلة من الشاشة الصغيرة بدور فى مسلسل "الدوامة" وذلك قبل تخطفة أضواء السينما بدورة الأول فى فيلم "الحفيد" لتتوالى بعد ذلك أعماله الناجحة فقدم لنا مايقرب من 88 فيلما أبرزها " إعدام ميت، البرىء ، فقراء لا يدخلون الجنة، المعتوة، الشقة من حق الزوجة، الساحر ، حتى آخر العمر ، إعدام ميت "، ومن أهم مسلسلاته:" الدوامة، البشاير ، باب الخلق، جبل الحلال، رأس الغول"، والأجزاء الثلاثة من مسلسل رأفت الهجان".

بلغ عدد أفلام محمود عبدالعزيز نحو 84 فيلماً، قام فيها بدورالبطولة بينما أخرج فيلماً واحداً هو "البنت الحلوة الكدابة"، وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية الكوميديا والواقعية.

تزوج محمود عبد العزيز مرتين الأولى من خارج الوسط الفنى، وهى "جيجى زويد"، واستمر زواجهما قرابة 20 عاما ورزقا بولدين محمد وكريم، اللذين يعملان بمجال التمثيل، وبعد انفصاله عن زوجته الأولى دون الإعلان عن الأسباب والتفاصيل، قرر بعد فترة الزواج من الإعلامية بوسى شلبى التى عاشت معه حتى وفاته.