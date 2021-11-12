شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم ونسرين طافش يغنيان ديو دعائى لفيلم "فى القلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نسرين طافش عن أنها ستغنى مع الفنان خالد سليم خلال أحداث فيلم "فى القلب" وهى الأغنية الدعائية للفيلم التى تطرح قبل عرض الفيلم فى السينمات، وقالت في لقاء تليفزيونى إنها من جمهوره وتحفظ أغنياته خاصة الألبومات الأولى التي قدمها وأثناء كواليس العمل تقوم بغناء بعض أغانيه ويغنيان سوياً.

ويتبقى يومان فقط من التصوير، لفريق وأبطال العمل حسبما أكد المخرج مرقس عادل فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، ويدخل بعدها العمل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه فى السينمات.

فيلم "فى القلب"، بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

والفيلم يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائى لطرحه فى السينمات.