شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الموسيقى العربية اليوم.. جنات فى الأوبرا وعلى الحجار بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل اليوم الجمعة فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، والتى تستمر حتى 15 نوفمبر الجارى.

ويتضمن برنامج الجمعة 12 نوفمبر:

مسرح النافورة.. حفل للنجمة المغربية جنات بقيادة المايسترو محمد الموجى، وفقرات غنائية لكل من للفنان محمد رشاد، والفنانة صابرين النجيلى، وصوليست كمان الفنان ليث صديق، والفنان محمد عساف.

معهد الموسيقى العربية.. كلثوميات، والفنانة "مروة حمدي، وحسناء"، بقيادة صلاح غباشي.

مكتبة الإسكندرية.. حفل للنجم على الحجار بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وفقرات غنائية لسعد رمضان والفنانة مي حسن.

دار أوبرا دمنهور.. حفل للفنانة نادية مصطفى بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام، وفقرات غنائية لكل من الفنان أحمد سعيد، والفنانة حنان الخولي، والفنان مصطفى النجدي، والفنان أشرف وليد.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الأسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.