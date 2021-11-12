شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو ساخر بين جيمس كوردن ودوين جونسون في The Late Late Show والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، في سناريو ساخر يجمعه مع الإعلامي العالمي جيمس كوردن، من كواليس الحلقة التي حل فيها الأول ضيفاً على الثاني في برنامج الشهير The Late Late Show.

ونشر ذا روك، مقطع الفيديو الذى ظهر من خلاله عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، والذى ظهر من خلاله وهو يفاجئ كوردن بعد أن كان يهاجم الثاني مطعمه المتحرك MANA MOBILE.

وكشف ذا روك، أمس عن كواليس جديدة من مشاركته فى برنامج The Late Late Show، مع الإعلامي الشهير جيمس كوردن، حيث نشر ذا روك مجموعة صور من مشاركته فى البرنامج عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وظهر ذا روك، فى الصور التى نشرها وهو يجلس فى الاستوديو مع كوردن، بينما يظهرا فى جولة داخل متاجر جونسون الخاصة به، وكتب " وغنينا الكاريوكي، وضحكنا، وتحدثنا".

وعلى جانب آخر، بالرغم من الدعوة التى وجهها النجم العالمي فين ديزل، للنجم العالمي ذا روك، من أجل المشاركة في الجزء العاشر والأخير من سلسلة الحركة والإثارة الشهيرة Fast & Furious، إلا أن الأخير قرر تجاهل الدعوة بشكل كامل وعدم الرد بالرغم من تواجده الدائم عبر منصات السوشيال ميديا.

ووجه ديزل أول أمس، دعوته بنشر بوست عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، مرفق بصورة تجمعهما، وكتب: "أخي الصغير دوين، لقد حان الوقت، ينتظر العالم ختام السلسلة بالجزء العاشر، وكما تعلمون، يشير أطفالي إليك كـ العم دوين في منزلي، ليست هناك عطلة مرت ولم أرسل لك بعض الأشياء".