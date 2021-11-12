شكرا لقرائتكم خبر عن قصة إفيه محذوف لمحمود القلعاوى من "الجوكر" وموقف محرج مع ماجدة الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود القلعاوى، اليوم الجمعة، والذى ترك لنا العديد من الأعمال المميزة فى شتى مجالات الفن بالسينما والدراما والمسرح، وتميز واشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية وكانت سببا فى حب الجمهور له، واشتهر بقوة منذ مسرحية "الجوكر" التى قدمها مع النجم محمد صبحى، وروى الفنان محمود القلعاوى كواليس هذا العمل والمواقف الكوميدية التى جمعته بفريق العمل.

تحدث الفنان محمود القلعاوى عن كواليس مسرحية الجوكر فى برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، قائلا: "لم أكن أعرف محمد صبحى، ورشحتنى له الفنانة إنعام سالوسة زوجة المخرج سمير العصفورى، وبالفعل كلفنى صبحى بدور الممثل سامى فهمى فى مسرحية على بيه مظهر، بعد خلاف حدث بينه وبين محمد صبحى، لكنه أبلغه بأنه فى دبى لتصوير مسلسل، ليتأجل افتتاح المسرحية لحين عودته من دبى".

وأوضح القلعاوى حصلت بعد ذلك على دور فى مسرحية الجوكر، وكان فى الأصل دور الفنان أسامة عباس لكنه لم يكمله، انتظرت 3 أيام فى مشاهدة المسرحية وفى اليوم الرابع أخذت ملابسى وذهبت لأقوم بالدور، وقال لى جلال الشرقاوى: "هتشتغل إزاى.. أنت معملتش ولا بروفة"، لكنى صممت وقمت بالدور وشاركت بدون بروفة، وأفسدت المسرحية لمدة أسبوع.

كشف القلعاوى عن مشهد حذفته الرقابة عند عرض مسرحية الجوكر فى التليفزيون، قائلا: "كان يقول "أمك غسالة" وأنا أرد "ست الحبايب يتقال عليها غسالة، ثم دى بطلت".

وكانت الفنانة ماجدة الخطيب هى من تقوم بدور وفاء فى العرض الأول قبل الفنانة هناء الشوربجى، ووضعت ماجدة الفنان محمود القلعاوى فى موقف محرج عندما أنهى مشهده مع محمد صبحى ونظر إلى ماجدة ليكمل الحوار ولم يجدها فاضطر إلى ارتجال بعض الكلمات إلى أن دخلت ماجدة، فألقى اللوم عليها بسبب مغادرتها المسرح ووضعه فى هذا الموقف لتقول له "ماكنتش قادرة كنت لازم أدخل الحمام كنت بموت".