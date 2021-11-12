شكرا لقرائتكم خبر عن فركش مسلسل "أيام وبنعيشها" بعد 3 أشهر تصوير فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أسرة مسلسل "أيام وبنعيشها" من تصوير آخر مشاهد العمل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد فترة تصوير استغرقت 3 أشهر في العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقرر أن يعود أبطال العمل إلى القاهرة مباشرة ويظل المخرج محمد أسامة للانتهاء من عمليات المونتاج تمهيداً لعرض المسلسل خلال الأسابيع المقبلة.

مسلسل "أيام وبنعيشها" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

وتجسد حورية فرعلى ضمن أحداث العمل شخصية فتاة تعيش في حارة شعبية، وتضطر للزواج من كبير الحارة وهو رياض الخولى، أما شيرى عادل فتجسد دور قتاة تفقد عائلتها في حادث ويتولى تربيتها عملها رياض الخولى، وتتزوج بعد ذلك من أحمد صفوت وتواجه العديد من التحديات والمشاكل تؤدى إلى انفصالها.

يذكر أن حورية فرغلى ظهرت مؤخراً فى الدورة العشرين لحفل جائزة الموريكس دور فى لبنان، وتحدثت لوسائل الإعلام عن اللحظات الصعبة التى عاشتها بسبب أزمتها الصحية وتطورات رحلتها العلاجية فى أمريكا، وكشفت عن تأجيلها لاستكمال رحلتها العلاجية التى كان من المزمع إجراؤها فى أغسطس الماضى بسبب تصويرها لعمل فنى جديد.

وكان آخر أعمال شيرى عادل فى الدراما حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، انجى خطاب، نور ايهاب، ومعتز حسام وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وتناولت الحكاية قضية العنوسة.



شيرى عادل ولقاء سويدان



حورية فرغلى ولقاء سويدان