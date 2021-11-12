وفاة شقيقة معز مسعود: أصعب لحظات حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الباحث والمنتج معز مسعود زوج الفنانة حلا شيحة، وفاة شقيقته علا مسعود، مؤكدا أن وفاتها تُعد من أصعب لحظات حياته.

وكتب مسعود، عبر حسابه على تويتر: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي.. توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود".

وأضاف: "أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم".

جدير بالذكر أن حلا شيحة احتفلت بعقد قرانها على معز مسعود في 8 فبراير 2021، وبدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو الماضي، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه "إنستجرام"، وعلقت "حلا" عليها: "هاي معز.. مين واخد الصورة"، ليرد "معز" عليها: "شخص مهم أوي".

وكان أخر أعمال حلا شيحة فيلم "مش أنا" المطروح حاليا في دور العرض السينمائية.

الفيلم بطولة النجوم: تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.