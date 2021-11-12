فيديو نادر| يونس شلبي يغني "شحات الغرام" ويغير "الجبس" من اليمين للشمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر قبل 14 عامًا، رحل عن عالمنا الكوميديان الكبير الفنان يونس شلبي، بعد صراع مع المرض، تاركًا إرثًا فنيا كبيرًا في المسرح والسينما والتليفزيون، مازال الجمهور يحب مشاهدته حتى الآن.

وفي ذكرى رحيله ننشر فيديو نادر يظهر فيه مع مجموعة كبيرة من الفنانين، في جلسة فنية، من بينهم: فريد شوقي، هاني مهنى، عماد عبدالحليم، سميرة سعيد، نور الشريف.

وشارك يونس بالغناء مع سميرة أغنية "شحات الغرام" الديو الغنائي الشهير الذي قدمه الفنان الراحل محمد فوزي مع الفنانة الراحلة ليلى مراد، في فيلم حمل نفس اسم الأغنية.

يونس غنى الأغنية مرة أخرى في حفل أقامته جمعية كتابي وفناني وإعلامي الجيزة، وقدمتها معه الفنانة فاطمة عيد، وظهر في الأغنية التي كان يشارك في عزفها الموسيقار هاني مهنى، واضعا ذراعه اليمين تارة في الجبس، ثم نقله لذراعه الشمال مقلدًا فوزي في الأغنية الأصلية بالفيلم.

من أشهر أعمال يونس شلبي: "مطلوب عروسة"، "قليل من الحب كثير من العنف"، "بوجي وطمطم"، "هارب من التجنيد"، "الأغبياء الثلاثة"، "الشاويش حسن"، "الحلال يكسب"، "الطيب أفندي"، "محطة الأنس"، "الفرن"، "مدرسة المشاغبين"، "العيال كبرت".