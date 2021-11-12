تصريحات فيفي عبده لـ"أسرار النجوم": "هذا ما أتمناه من الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة "نجوم إف إم"، وتحدثت خلال الحلقة عن تفاصيل عديدة حول الرقص والمزيكا وشائعة وفاتها والنكد، وأمور أخرى.

نستعرض لكم أبرز ما قالته فيفي عبده بالحلقة في السطور التالية:

- أنا بحب الرقص جدًا وهو في دمي.

- لما بسمع المزيكا بحس إني عايشة وأكون فرحانة ومبسوطة.

- رأيت حب الناس لما مرضت وأغلقت تليفوني وابتعدت عن السوشيال ميديا.

- طلع عليا شائعة إني توفيت ولكن حبيت نفسي وأنا رأيت الناس تترحم عليا رغم صعوبة الشائعات.

- أنا عندي كاريزما وربنا مديني خفة دم.

- ظهرت بشخصيتي الطبيعية في مسلسل "كيد النسا" وقدمت الشخصية بطريقتي التي بحبها.

- النكد منيل بستين نيلة وبيكبر ويعجز ويجلب المرض.

- أنا بحب الأصحاب الرجالة مش الستات لأن بعضهن يحبوكي ثم يقلبوا عليك في ثانية، لكن الرجالة لما تكوني جدعة معاهم مش هتعمل حاجة تضايقك، لذلك بحب الحديث معهم وعن مشاكلي.

- زمان كنا كفانين نحب بعض ونتقابل دائما، ولكن الآن الأمور تغيرت.

- الستات يحبون مشاهدة حساباتي وأنا أعطيهم الطاقة الإيجابية رغم وجود حاجات سلبية كثيرة جدا في حياتي.

- سافرت مؤخرا لإيطاليا لتقديم كورسات في الرقص، وكنت محتاجة هذه السفرية واتبسطت جدا ورجعت نفسيتي عالية رغم أن المجهود كان شاقا جدا.

- قبل دخولي عالم السينما كنت راقصة مشهورة ومعروفة.

- دخلت لعالم السينما، وعرفني الجمهور في فيلم "امرأة واحدة لا تكفي" مع الراحل أحمد زكي، وكان الفيلم وش السعد عليّ.

- أقول لكل ست ورجل إنهم يحافظوا على بيوتهم، الراجل عايز في كل بيت فيفي عبده ولا تهمل في نفسها كل يوم بحالة، والزواج في النهاية نصيب وأنا معايا شهادة الحياة التي علمتني الكثير وهي مختلفة عن شهادة المدرسة اللي كلهم دخلوها بيحصلوا على نفس الدرس عكس الحياة، وشهادة الحياة أهم بكتير من شهادة المدرسة.

- أتمنى من الله أتمتع بحاجات كثيرة لم يسعفني الوقت أن أراها بعيدا عن الركض في العمل.

يذكر أن أخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" عام 2019، وشاركها البطولة حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، وسناء شافع وغيرهم.