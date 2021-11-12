عمرو يوسف يُعلن انتهاء تصوير مسلسله "وعد الشيطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان عمرو يوسف، عن انتهاء تصوير مسلسله الدرامي الجديد "وعد الشيطان".

ونشر يوسف، صورة له بعد انتهاء التصوير، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فركش وعد الشيطان، والآن حان وقت اللا شيء لمدة أسبوع، مش إجازة، مش سفر، مش خروج، لأ.. لا شيء.. كنبة وبس، أنتخة وبس، أهلاً بيكم في أسبوع اللا شيء الممتع".

تدور أحداث مسلسل "وعد الشيطان" خلال 6 حلقات فقط في إطار من الإثارة والغموض، وهو من إخراج المخرج البريطاني كولين تيج، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد vip.

المسلسل بطولة عمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، محمد إبراهيم يسري، مراد مكرم، وخالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم.

